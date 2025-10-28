Erster Workshop „KI Trendscouting“ in der Bezirksstelle Mödling erfolgreich gestartet

Künstliche Intelligenz als Impulsgeber für Innovation: Unter diesem Motto fand erstmals in der Bezirksstelle Mödling der Workshop „KI Trendscouting – Trends verstehen, Chancen nutzen“ statt. Das neue Format wurde im Rahmen der Technologie- und Innovationspartnerschaft Niederösterreich (TIP) entwickelt und soll Unternehmen dabei unterstützen, aktuelle Trends und Megatrends gezielt für ihre Geschäftsmodelle zu nutzen.

Die beiden Vortragenden Wendelin Regau und Andreas Kornherr führten die Teilnehmer:innen praxisnah in die Methodik des Trend-KI-Baukastensystems ein. Ziel war es, ein besseres Verständnis dafür zu schaffen, wie Unternehmen mithilfe von Künstlicher Intelligenz relevante Entwicklungen erkennen, bewerten und daraus innovative Ideen ableiten können.

Nach einer Einführung arbeiteten die Teilnehmer:innen eigenständig mit der KI-Plattform ChatGPT, um individuell relevante Zukunftstrends zu identifizieren. Im anschließenden Austausch wurden Erfahrungen geteilt, Potenziale diskutiert und konkrete Anwendungsfelder für verschiedene Branchen aufgezeigt.

„Mit diesem Workshop wollen wir Unternehmen ermutigen, KI nicht nur als Technologie, sondern als Werkzeug für kreative und strategische Zukunftsgestaltung zu verstehen“, betonte Andreas Kornherr. Auch Wendelin Regau unterstrich die Bedeutung des neuen Formats: „Das KI-Trendscouting hilft Betrieben, aus Informationsflut und Megatrends konkrete Chancen für ihr eigenes Geschäftsmodell zu entwickeln.“

Andrea Lautermüller, Leiterin der Bezirksstelle Mödling, zeigte sich erfreut über das große Interesse: „Unsere Betriebe stehen vor der Herausforderung, neue Technologien sinnvoll in ihren Alltag zu integrieren. Mit Formaten wie diesem Workshop wollen wir zeigen, dass Künstliche Intelligenz kein Zukunftsthema nur für Konzerne ist, sondern bereits heute praktische Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen bieten kann. Es freut mich besonders, dass Mödling als erste Bezirksstelle in Niederösterreich den Auftakt für dieses innovative Angebot bildet.“

Weitere Veranstaltungen sind in den kommenden Monaten geplant, um noch mehr Betrieben den Zugang zu dieser praxisnahen Innovationsmethode zu ermöglichen.