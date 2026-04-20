Fachlicher Austausch AMS und WKO Melk

In der Bezirksstelle Melk der Wirtschaftskammer Niederösterreich fand ein fachlicher Austausch mit Helmut Fischer, dem Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Melk, statt. Im kleinen Rahmen nutzten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WKO Melk die Gelegenheit, sich direkt über aktuelle Themen und betrieblichen Unterstützungsmaßnahmen durch das AMS zu informieren. Außerdem ging Fischer auf die Aufgaben und Zuständigkeiten ein.

Im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit stellte der Geschäftsstellenleiter auch das Unternehmerserviceprogramm (UGP) vor, ein Unterstützungsangebot, das angehende Selbstständige auf ihrem Weg in die unternehmerische Tätigkeit begleitet.

Der Austausch bot Raum für Fragen und individuelle Anliegen und unterstrich die Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen AMS und WKO. Beide Institutionen verfolgen das gemeinsame Ziel, die regionale Wirtschaft zu stärken und möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu bringen.





© WKNÖ V.l.: Geschäftsstellenleiter Helmut Fischer, Bettina Holl, Melitta Lagler, Marie-Christine Hermanek, Daniela Heidenreich, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer



