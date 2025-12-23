Feierlicher Jahresausklang bei Gottwald

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Gottwald kamen am Samstag, dem 13. Dezember 2025, zur diesjährigen Weihnachtsfeier bei stimmungsvollem Ambiente im Schloss Luberegg zusammen.

Rückblick auf das Jahr 2025

Eröffnet wurde der Abend durch Geschäftsführer Jürgen Gottwald, der neben der Festgesellschaft auch Pensionistinnen und Pensionisten sowie Ehrengäste herzlich begrüßte. In seiner Ansprache zog er Bilanz über ein besonders ereignisreiches Jahr: „Wir feiern ein Jahr Betrieb der Lehrwerkstatt, einen neuen Höchststand bei den Lehrlingen mit über 140 Bewerbungen, mehr als 70 Schnupperern sowie 20 neu aufgenommenen Lehrlingen und das große Engagement unserer Lehrlingsbeauftragten Alina Haberl, wodurch das hohe Niveau unserer Lehrlingsausbildung weiter gesteigert werden konnte. Zudem haben wir mit der Einführung unseres Intranets einen wichtigen Schritt zur Stärkung der internen Kommunikation gesetzt“, so Gottwald.

Ein Rückblick auf das vergangene Jahr durfte natürlich nicht fehlen: Gemeinsam blickte man auf abgeschlossene Projekte, gemeinsame Ausflüge und besondere Momente zurück. Bernd Gottwald nutzte die Gelegenheit außerdem, um die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offiziell in der Gottwald-Familie willkommen zu heißen.

Ehrung der Berufsschulerfolge

Auch heuer standen die Gottwald-Lehrlinge bei einem besonderen Programmpunkt im Mittelpunkt: So wurden sie für ihre guten und ausgezeichneten Berufsschulerfolge sowie für die erfolgreich abgelegten Lehrabschlussprüfungen geehrt. Insgesamt konnten sich die Lehrlinge über 23 ausgezeichnete und 15 gute Erfolge freuen. Besonders hervorgehoben wurde Manuel Dietz, der die Berufsschule jedes Jahr mit ausgezeichnetem Erfolg abschloss und auch die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung absolvierte. Als Anerkennung für seinen Einsatz übernimmt die Firma Gottwald die Kosten für seinen B-Führerschein.

Ehrung langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger Betriebszugehörigkeiten. Die Geschäftsführer Jürgen, Peter und Bernd Gottwald bedankten sich persönlich bei 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dem Unternehmen seit 10, 15, 20, 25 oder sogar 35 Jahren die Treue halten. Auch die Ehrengäste Peter Reiter (Bezirksstellenleiter AK Melk) und Andreas Hofbauer (Bezirksstellenleiter WKO Melk) ließen es sich nicht nehmen, den Jubilaren persönlich zu gratulieren.

Kulinarisch abgerundet wurde der Abend mit einem weihnachtlichen Festmenü der Familie Pichler aus der Wachau. Ob lustige Erlebnisse in der Fotobox oder ein geselliger Abschluss an der Bar – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genossen das Beisammensein in bester Stimmung und ließen das erfolgreiche Jahr gebührend ausklingen.





© Nicole Eigentaler

1. Reihe v. l. n. r.: Geschäftsführer Peter Gottwald, Geschäftsführer Bernd Gottwald, Bernd Eßbüchl, Franz Wöginger, Peter Kolar, David Fußthaler, Sebastian Prisching, Michaela Birkfellner, Renate Matejka, Anna Hulek, Florian Spindelberger, WK-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, AK-Bezirksstellenleiter Peter Reiter, Geschäftsführer Jürgen Gottwald 2. Reihe v. l. n. r.: PR-Mitarbeiterin Bernadette Pachschwöll, Martin Kausl, Florian Luger, Georg Kranzer, Prokurist Martin Meisinger, Prokurist Reinhard Fuchsbauer, Lehrlingsbeauftragte Alina Haberl, Dominik Wächter, Bernd Vihan, Hermann Karl, Richard Schindler, Harald Kaiser, Michael Mayer, Richard Enengl, Andreas Hörmann, Stefan Pachner, Silvia Köberl, Andrea Potzmader, Florian Steffek

V.l.: 1. Reihe v. l. n. r.: Geschäftsführer Peter Gottwald, Prokurist Martin Meisinger, Geschäftsführer Bernd Gottwald, WK-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, AK-Bezirksstellenleiter Peter Reiter, Denise Wernbacher, Julian Kronister, René König, Larissa Burian, Maximilian Willhalm, Felix Habegger, Mathias Neuzil, Luca Riedler, Jakob Teufl, Geschäftsführer Jürgen Gottwald 2. Reihe v. l. n. r.: PR-Mitarbeiterin Bernadette Pachschwöll, Lehrlingsbeauftragte Alina Haberl, Jakob Tauberschmidt, Manuel Dietz, Fabian Kürner, Niklas Neurauter, Martin Krenn, Tobias Topil, Jonas Halbmaier, Leonie Kerndler, Moritz Kummer, Julian Neuninger, Elias Idinger, Robin Ebner, Prokurist Reinhard Fuchsbauer

© Nicole Eigentaler

V.l.: Geschäftsführer Bernd Gottwald, PR-Mitarbeiterin Bernadette Pachschwöll, Lehrlingsbeauftragte Alina Haberl, Prokurist Martin Meisinger, Geschäftsführer Peter Gottwald, Lehrling Manuel Dietz, WK-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, AK-Bezirksstellenleiter Peter Reiter, Prokurist Reinhard Fuchsbauer, Geschäftsführer Jürgen Gottwald



