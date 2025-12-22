Firma Weber feiert engagierten Mitarbeiter

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier der Tischlerei-Wohndesign Weber durfte Inhaber Johann Weber seinen Mitarbeiter Wolfgang Buchegger für dessen zehnjährige engagierte Mitarbeit ehren. Mit einer Urkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich wurde ihm Dank und Anerkennung für seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen ausgesprochen.

Wolfgang Buchegger ist seit einem Jahrzehnt ein verlässlicher und geschätzter Mitarbeiter, dessen Fachkompetenz und Engagement maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Betriebs beigetragen haben. „Danke Wolfgang, für deinen Einsatz, deine Verlässlichkeit und Treue zu unserem Unternehmen“, zeigten sich Viktoria und Johann Weber dankbar.