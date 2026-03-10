Firmentag HAK HAS Neunkirchen

Unter dem Motto "50 Jahre HAK HAS Neunkirchen" lud die Schule unter der Leitung von Direktor Martin Pichlbauer zum Firmentag ein. Zahlreiche Firmen aus der Region sowie die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen waren mit einem Infostand vertreten. Die SchülerInnen hatten die Möglichkeit sich über die Angebote der Firmen zu informieren als auch über zukünftige Berufsmöglichkeiten. Die Bezirksstelle gab den Interessierten einen Einblick über die Selbständigkeit und die vielfältigen Gewerbemöglichkeiten sowie über Weiterbildungen im WIFI. Bei der anschließenden Festveranstaltung präsentierten die SchülerInnen Highlights aus dem Schulalltag.

© HAK V.l.: Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka, Bezirkshauptfrau Stv. Monika Rauhs, Direktor Martin Pichlbauer und AK-Bezirksstellenleiterin Marianne Landa