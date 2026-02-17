FiW-BusinessTreffen mit Melanie Pazour

Die jüngste Veranstaltung von Frau in der Wirtschaft stand ganz im Zeichen von Klang, Achtsamkeit und Energie. Als besondere Impulsgeberin begrüßten wir Melanie Pazour von “Melis Klangwelten”, die eindrucksvoll zeigte, wie wohltuend Klänge auf Körper und Geist wirken können.

Mit viel Einfühlungsvermögen und Fachwissen führte Frau Pazour die Teilnehmerinnen in die Welt der Schwingungen und Resonanzen ein. Anschaulich erklärte sie, wie gezielt eingesetzte Klänge unser Wohlbefinden stärken, Stress reduzieren und dabei helfen, neue Kraft für berufliche und private Herausforderungen zu schöpfen.

Die Veranstaltung bot nicht nur wertvolle Impulse für mehr Entspannung und Leichtigkeit im Alltag, sondern auch einen Raum zum Innehalten und Auftanken.

Nähere Infos unter: www.melisklangwelten.at

Das nächste FiW-Business-Treffen findet am 10. März im Maxwell‘s statt.