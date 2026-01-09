Fleischerei Arthold - Neue Produktionsstätte und weiterhin erfolgreich

Die Fleischerei Arthold blickt auf eine lange Tradition zurück: Erste Nachweise reichen bis ins Jahr 1848, möglicherweise sogar noch weiter. Die Philosophie des Betriebs basiert auf Qualität und Regionalität. Ferkel stammen aus dem Waldviertel, werden im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb aufgezogen, wodurch die Herkunft und Fütterung lückenlos nachvollziehbar sind – ein geschlossener Kreislauf. Alle Produkte werden in der eigenen Fleischerei hergestellt, von Leberknödeln über Hauswürste bis hin zu Geselchtem und Rohwürsten, insgesamt über 50 Produkte, die aber immer auch auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden abgestimmt werden. Rindfleisch bezieht die Fleischerei aus dem Waldviertel.

Die Fleischerei Arthold wird von Fleischermeister Gerald Arthold und seiner Frau Angelika geführt. Auch Sohn Gerald, ebenfalls Fleischermeister, ist aktiv im Betrieb tätig. Unterstützt wird die Familie von den Eltern, die nach wie vor mithelfen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen drei Mitarbeiter, darunter ein Lehrling.

Produziert wird in der neuen Produktionsstätte im Watzelsdorfer Gewerbegebiet, die im Mai 2024 fertiggestellt wurde. Der Bau begann im August 2023 und wurde im Mai 2024 abgeschlossen. Mit diesem Schritt reagiert das Unternehmen auf die beengten Platzverhältnisse am bisherigen Standort in Zellerdorf, der nun ausschließlich als Verkaufsstelle genutzt wird.

Der Erfolg des Unternehmens spiegelt sich auch in zahlreichen Auszeichnungen wider. Immer wieder gewinnt der Betrieb für seine Produkte Auszeichnungen, so auch beim 25. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren. Hier konnte die Fleischerei Arthold zehn Gold- und vier Silbermedaillen gewinnen. Besonders stolz ist der Betrieb auf den Sieg in der „Regionalen Serie“, bei der er als einer von elf Gewinnern österreichweit hervorging. Hier wurden sechs Produkte eingereicht, darunter die neueste Kreation – die „Schwarze Weinviertler“. Für diese herausragende Leistung wurde die Fleischerei Arthold von Bundesminister Norbert Totschnig persönlich geehrt.

„Mit der neuen Produktionsstätte haben wir die Grundlage geschaffen, um unsere Qualität und unsere Tradition auch in Zukunft zu sichern. Uns ist wichtig, dass unsere Kunden wissen, woher das Fleisch kommt – und dass wir alles selbst und mit Leidenschaft herstellen.“

© Ralf Babinsky V.l.: Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, Angelika und Gerald Arthold, FiW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl, Bezirksstellenleiter Julius Gelles



