Fortbildungsabend der Landesinnung der Gesundheitsberufe NÖ

Bereits zum mittlerweile 9. Mal veranstaltete die Landesinnung der Gesundheitsberufe NÖ einen Weiterbildungsabend für Augen- und Kontaktlinsenoptiker, Optometristen, Augenärzte und Orthoptisten.

Rund 50 Teilnehmer folgten am 22. Oktober 2025 der Einladung von Landesinnungsmeister der Augen- und Kontaktlinsenoptiker Mag. Dr. Markus Gschweidl, MSc in die Wirtschaftskammer NÖ in St. Pölten.

Im Zentrum der Veranstaltung stand die Frage, welche Screening – und Analyseangebote heute verfügbar sind, wie KI und Telemedizin sowie ärztliche Kooperationen funktionieren und welche Rolle Augenoptiker und Optometristen dabei einnehmen können. Als Referent konnte Dr. Amir Parasta gewonnen werden, der als Arzt und Unternehmer fundiertes Fachwissen aus Medizin und IT verbindet.

