Genussvoller Jahresausklang für Unternehmerinnen

Mit einer stilvollen „English Afternoon Tea Time“ lud Frau in der Wirtschaft Gänserndorf Unternehmerinnen aus dem Bezirk Gänserndorf in das exklusive SchlossStudio im Schloss Coburg zu Ebenthal ein. Die Veranstaltung bot eine gelungene Verbindung aus kulinarischem Erlebnis, Inspiration und Netzwerken in besonderem Ambiente.

Gemeinsam nutzten die Teilnehmerinnen die hochwertige Ausstattung des Kochstudios und bereiteten Schritt für Schritt klassische Köstlichkeiten für eine traditionelle Afternoon Tea Time zu. Während des Impulsvortrags von Verena Pelikan (1.vr.) entstanden fein bestückte Etagèren, bevor die Gruppe eine stilvoll britische Tafel gestaltete und die selbst zubereiteten Spezialitäten in gemütlicher Runde genoss.

Im Rahmen des Events gab Andrea Prenner-Sigmund (1.R. 3.vr.), Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf, einen Rückblick auf die vielfältigen Aktivitäten des Jahres 2025.

Gleichzeitig gewährte sie einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen im kommenden Jahr, die Unternehmerinnen weiterhin gezielt in ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung unterstützen sollen.

Die Veranstaltung im SchlossStudio zeigte einmal mehr, wie wertvoll der persönliche Austausch in inspirierender Atmosphäre ist – und bildete einen genussvollen Abschluss des Veranstaltungsjahres von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf.

