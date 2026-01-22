Gesund & Fit im Arbeitsalltag: JW Lilienfeld zu Gast im neuen Fitnessstudio

Die Junge Wirtschaft Lilienfeld lud zu einem Vortrag unter dem Titel „Gesund & Fit im Arbeitsalltag“ in das neue Fitnessstudio Lucky Curves in Rohrbach ein. Studioinhaberin Tanja Dallinger präsentierte ihr neues Studio und zeigte einfache Übungen, die sich mühelos in den beruflichen Alltag integrieren lassen.

Anschließend ließ man den Abend in Sabrina’s Café gemütlich ausklingen und nutzte die Gelegenheit zum Netzwerken.

https://www.luckycurves.at/home