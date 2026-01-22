Zum Inhalt springen
© Manuela Netschinger

Gesund & Fit im Arbeitsalltag: JW Lilienfeld zu Gast im neuen Fitnessstudio

Rohrbach

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 22.01.2026

Die Junge Wirtschaft Lilienfeld lud zu einem Vortrag unter dem Titel „Gesund & Fit im Arbeitsalltag“ in das neue Fitnessstudio Lucky Curves in Rohrbach ein. Studioinhaberin Tanja Dallinger präsentierte ihr neues Studio und zeigte einfache Übungen, die sich mühelos in den beruflichen Alltag integrieren lassen.

Anschließend ließ man den Abend in Sabrina’s Café gemütlich ausklingen und nutzte die Gelegenheit zum Netzwerken. 

https://www.luckycurves.at/home

© Manuela Netschinger V.l.n.r.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Julia Kerschner, Doris Wutzl mit Tochter Lena, Studioinhaberin Tanja Dallinger, JW-Bezirksvorsitzender Lukas Zöchling, David Pomberger, Marc Zickbauer und Adrian Chirita.