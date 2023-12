G’lernt is G’lernt: Katrin Feischl

Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?

Katrin Feischl: Die Hotellerie und Gastgewerbebranche haben mich schon immer fasziniert. Schon von jungen Jahren an lag es mir sehr am Herzen, den Familienbetrieb in der sechsten Generation zu übernehmen. Unsere Familie hat eine lange Tradition in diesem Geschäftsfeld, und ich fühle mich verpflichtet, diese Tradition fortzuführen und weiterzuentwickeln.

Welchen Stellenwert hat die Lehre für Sie?

Man hat von Beginn an die Möglichkeit, alles zu lernen, was für den Betrieb wichtig ist. Von Anfang an wird man in die täglichen Abläufe und Tätigkeiten eingebunden. Die Lehre ermöglicht es auch, das Unternehmen von innen heraus kennenzulernen und eine enge Bindung zur Unternehmenskultur aufzubauen. Man erfährt aus erster Hand, wie die Beziehungen zu Kunden und Partnern gestaltet werden.

Jugendlichen, die vor der Berufswahl stehen, gebe ich folgenden Rat:

Es ist wichtig, dass du das tust, was dich glücklich macht und auf dein Herz hörst. Dann kannst du jedes Ziel erreichen. Noten allein sind nicht das Maß aller Dinge!

