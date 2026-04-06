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Goldenes Ehrenzeichen des Landes NÖ für Gerhart Eybel

Hainburg an der Donau

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Aktualisiert am 06.04.2026

Gerhart Eybel aus Hainburg wurde kürzlich von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem goldenen Ehrenzeichen des Landes NÖ ausgezeichnet.

Die Firma Eybel  wurde 1902 durch Franz Eybel  im Zentrum von Hainburg gegründet. Gerhart Eybel selbst hat im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit und als Stadtrat für Wirtschaft maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung von Hainburg beigetragen.

In Vertretung der Bezirksstelle dankte Ausschussmitglied Michaela Brenner-Melchior dem Ausgezeichneten für sein jahrzehntelanges Engagement und gratulierte zur Auszeichnung.

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© NLK/Burchhart V.l.: Bezirksstellenausschussmitglied Michaela Brenner-Melchior, Bürgermeister Johannes Gumprecht, Gerhart und Gerda Eybel, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesabgeordneter Otto Auer