Gottfried Pilz erneut WKNÖ-Obmann in Amstetten

„Die Bezirksstelle Amstetten versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Pilz.

Als Sprachrohr von rund 8000 Unternehmen im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Amstetten durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont der Obmann.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode



In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner und dem Team der Bezirksstelle.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:



Gottfried Pilz

Sigrid Hartner

Gregor Riedler

Johannes Scheiblauer

Lukas Zeilinger

Daniel Eder

Werner Röcklinger

Mario Ostermann

Johann Egger-Richter

Manuel Peham

Die Ausschussmitglieder bei der Konstituierungsversammlung



© Tanja Wagner Erste Reihe: WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker, WK Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz, WK Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner, WKNÖ stv. Direktorin Alexandra Höfer

Zweite Reihe: Daniel Eder, Johann Egger-Richter, Werner Röcklinger, Gregor Riedler, Lukas Zeilinger



