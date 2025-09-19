Gottfried Pilz erneut WKNÖ-Obmann in Amstetten
Die regionale Wirtschaftsvertretung im Bezirk Amstetten hat sich am 17. September 2025 neu formiert. Bei der konstituierenden Sitzung des Bezirksstellenausschusses wurde Gottfried Pilz für weitere fünf Jahre als Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle bestätigt. Der Unternehmer (Versicherungsmakler) führt dieses Amt bereits seit 2019.
Lesedauer: 1 Minute
„Die Bezirksstelle Amstetten versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Pilz.
Als Sprachrohr von rund 8000 Unternehmen im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Amstetten durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont der Obmann.
WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“
Arbeitsthemen der kommenden Periode
In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.
Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner und dem Team der Bezirksstelle.
WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“
Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:
- Gottfried Pilz
- Sigrid Hartner
- Gregor Riedler
- Johannes Scheiblauer
- Lukas Zeilinger
- Daniel Eder
- Werner Röcklinger
- Mario Ostermann
- Johann Egger-Richter
- Manuel Peham