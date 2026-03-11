Gründerworkshop für Tischlermeisterschüler in der Bezirksstelle Melk

Am 5. März war die Meisterklasse der Meisterschule für TischlerInnen Pöchlarn zu Gast in der Bezirksstelle Melk. Im Rahmen eines Gründerworkshops erhielten die angehenden Meister wertvolle Einblicke auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Durch den Workshop führte Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, der den Schülerinnen und Schülern praxisnah die wichtigsten Grundlagen rund um Unternehmensgründung, Gewerbeanmeldung und Unternehmensrecht näherbrachte.

Mit Initiativen wie diesem Gründerworkshop unterstützt die Wirtschaftskammer junge Fachkräfte frühzeitig dabei, unternehmerisches Denken zu entwickeln und sich bestmöglich auf eine mögliche Selbstständigkeit vorzubereiten. Gleichzeitig wird damit ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des regionalen Handwerks und zur Förderung zukünftiger Unternehmerinnen und Unternehmer geleistet.