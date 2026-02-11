Hohe WKNÖ-Auszeichnung für Rudolf Gottwald

Im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich seines 70. Geburtstags ist Rudolf Gottwald mit der Großen Silbernen Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich ausgezeichnet worden. Die hohe Ehrung würdigt seine über Jahrzehnte erbrachten außerordentlichen Leistungen für die gewerbliche Wirtschaft und sein nachhaltiges Engagement für die Region.

"Die Große Silberne Ehrenmedaille darf laut den Auszeichnungsrichtlinien nur an Persönlichkeiten verliehen werden, die sich in besonderer Weise um die gewerbliche Wirtschaft verdient gemacht haben. Genau das trifft auf Rudolf Gottwald zu: Gemeinsam mit seiner Frau Elfriede hat er einen Betrieb buchstäblich „von null weg“ aufgebaut – mit viel persönlichem Einsatz und unternehmerischem Mut. Aus einem kleinen Unternehmen entwickelte sich Schritt für Schritt einer der größten Arbeitgeber im Bezirk Melk, der heute für Stabilität, Ausbildungsqualität und regionale Wertschöpfung steht" so WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer in seiner Laudatio.

Die Firma Gottwald ist für beste Qualität, den hohen Stellenwert der Lehrlingsausbildung im Unternehmen, die Schaffung moderner und familienfreundlicher Arbeitsplätze sowie die enge Verbundenheit mit der Region bekannt. Mit der Großen Silbernen Ehrenmedaille wird nicht nur ein unternehmerischer Erfolg gewürdigt, sondern eine Lebensleistung, die vielen Menschen Arbeit, Perspektive und Heimat gegeben hat.

© WKNÖ Rudolf Gottwald (links) und Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer



