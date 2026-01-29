Hollabrunner Gastronomie-Ikone feiert 75. Geburtstag

Das Café Jordan ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Hollabrunner Gastronomielandschaft. Gegründet wurde es 1988 von Irmtraud Jordan, die nun ihren 75. Geburtstag feierte.

Mit unverändert viel Herzblut und Leidenschaft führt Irmtraud Jordan das Traditionscafé bis heute. Ihr persönlicher Einsatz und ihr unverkennbarer Charme tragen maßgeblich dazu bei, dass das Café Jordan für viele Stammkundinnen und Stammkunden längst zu einem zweiten Zuhause geworden ist.

Die Unternehmerin blickt auf eine bewegte und erfolgreiche Zeit zurück – die Hollabrunner Wirtschaftskammer gratulierte einer Frau, die die lokale Gastroszene über viele Jahre geprägt hat.