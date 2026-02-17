Erfolgreicher IDD- Jahresauftakt der Versicherungsagenten

Rund 300 Versicherungsagentinnen und Versicherungsagenten folgten der Einladung von Obmann Thomas Ableidinger zum IDD Weiterbildungs-Jahresauftakt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen aktuelle Entwicklungen und praxisrelevante Branchenthemen.

Neben dem IDD -Seminarprogramm 2026 berichtete Obmann Ableidinger auch über die tolle Entwicklung des Gütesiegels, der VAlerie, welches die besten Versicherungsagenten auszeichnet.

Fachliche Impulse lieferten Steffen Ritter mit seinem Vortrag über zeitsparende und ertragbringende Abläufe in der modernen Versicherungs-Agentur sowie Stefan Heninger, der unter dem Titel „Versichert – gestritten – entschieden“ rechtliche Aspekte vom Vertragsabschluss bis hin zu Entscheidungen des OGH beleuchtete.

Auch mehrere Versicherungsunternehmen waren präsent und standen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Es war das bisher größte Zusammentreffen der Versicherungsagentinnen und Versicherungsagenten , welches neben fachlichen Inputs auch ausreichend Zeit für Gespräche und den Austausch unter Kolleginnen und Kollegen bis in den späten Abend bot.

Präsentationen: