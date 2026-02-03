Jahresauftakt der Jungen Wirtschaft Zwettl im Zeichen von Pension und Vermögensaufbau

Beim Jahresauftakt der Jungen Wirtschaft standen das staatliche Pensionssystem, Altersvorsorge und langfristiger Vermögensaufbau im Mittelpunkt. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Zwettl als Partner durchgeführt.

Nach der Begrüßung durch Bezirksvorsitzenden Lukas Karl (3 v.l.) gab Martin Trettler (5 v.l.), Obmann der Fachgruppe der NÖ Finanzdienstleister, einen verständlichen Überblick über das staatliche Pensionssystem. Dabei wurden das Pensionskonto erklärt, mögliche Pensionslücken aufgezeigt sowie betriebliche und private Vorsorgemöglichkeiten thematisiert.

Im Anschluss beleuchtete Gernot Witzmann (2 v.r.), Leiter der Vertriebsunterstützung Veranlagungen der Waldviertler Sparkasse, Chancen, Risiken und Strategien des Vermögensaufbaus. Die Teilnehmer erhielten einen praxisnahen Überblick über verschiedene Anlageklassen sowie wichtige Kennzahlen für eine langfristige Finanzplanung.

Die Veranstaltung machte deutlich, wie wichtig frühzeitige und fundierte Vorsorgeentscheidungen sind.