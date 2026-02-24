Jahresplanung der Jungen Wirtschaft

Die Junge Wirtschaft blickt engagiert in die Zukunft und stellte kürzlich ihr Jahresprogramm für 2026 vor. Im Mittelpunkt stehen auch im kommenden Jahr wieder spannende Vorträge, praxisnahe Impulse sowie vielfältige Netzwerkveranstaltungen, die den Austausch unter jungen Unternehmerinnen und Unternehmern fördern und neue Perspektiven eröffnen sollen.

Bei der Planungssitzung waren der Vorstand der Jungen Wirtschaft sowie Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer und Mitarbeiterin Leonie Gartner anwesend. Ziel ist es, junge Unternehmerinnen und Unternehmer bestmöglich zu unterstützen, unternehmerisches Know-how zu stärken und den Zusammenhalt innerhalb der regionalen Wirtschaft weiter auszubauen.

Die Junge Wirtschaft vertritt die Anliegender Selbstständigen von 18 bis 45 Jahren.