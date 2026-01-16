Johann Zöchling mit Ehrentitel Kommerzialrat ausgezeichnet

Für sein jahrzehntelanges unternehmerisches Wirken erhielt Johann Zöchling den Ehrentitel „Kommerzialrat“. WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, gratulierten gemeinsam mit Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle, Johann Zöchling zur Verleihung des Kommerzialratstitels. Die Auszeichnung würdigt seine Verdienste um die österreichische Wirtschaft und sein Engagement für Mitarbeiter und Region.

© Andreas Ysopp V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Bürgermeister Albert Pitterle, Johann Zöchling, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner