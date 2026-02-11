JW Melk gratuliert Jungunternehmer Bernhard Hirsch zur Expansion

Die Junge Wirtschaft Melk besuchte – vertreten durch Bezirksvorsitzende Martina Hochstöger – gemeinsam mit Bürgermeister Ing. Johannes Weiß den Jungunternehmer Bernhard Hirsch in seinem Betrieb in St. Georgen (Emmersdorf an der Donau).

Bernhard Hirsch hat kürzlich ein neues Betriebsgebäude in Klein Pöchlarn erworben und setzt damit einen wichtigen Schritt in Richtung Expansion. Mit der geplanten Erweiterung seines Unternehmens schafft er nicht nur zusätzliche Kapazitäten, sondern hat bereits erste neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen.

Die Junge Wirtschaft Melk gratuliert Bernhard Hirsch herzlich zu seinem unternehmerischen Mut und seinem klaren Bekenntnis zum Standort. Sein Engagement ist ein starkes Signal für die regionale Wirtschaft, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die nachhaltige Entwicklung der gesamten Region.



Für die kommenden Umsetzungsschritte wünscht die Junge Wirtschaft weiterhin viel Erfolg und alles Gute.