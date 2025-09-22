Junge Wirtschaft Mödling zu Besuch bei Constantin’s Bowl House

Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller und JW-Funktionär Clemens Nöstler besuchten das familiengeführte Gastrounternehmen Constantin’s Bowl House in der Mödlinger Innenstadt (Pfarrgasse 6).

Inhaberin Bojana Stojkov, unterstützt von Ehemann Ranko Stojkov und Mitarbeiterin Vesna, präsentierte das kreative Bowl-Konzept des Lokals. Benannt nach Sohn Constantin, setzt das Unternehmen auf frische, hausgemachte und nachhaltige Zutaten – mit dem Motto: „Happy Bowls – Happy Souls“.

Beim Betriebsbesuch standen Themen wie regionale Beschaffung, gesunde Ernährung, unternehmerische Herausforderungen sowie Unterstützungsangebote durch die Wirtschaftskammer im Fokus.

„Ein inspirierendes Beispiel für nachhaltige und moderne Gastronomie in Mödling“, so Lautermüller.

Linktipp: www.constantinsbowls.at