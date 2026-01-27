JW und FiW besuchen Bäckerei Riesenhuber

Die Betriebsbesichtigung bei der Bäckerei Riesenhuber war ein voller Erfolg. Die WKO Netzwerke im Bezirk Amstetten von Junge Wirtschaft (JW) und Frau in der Wirtschaft (FiW) organisierten gemeinsam ein Event, wo die Teilnehmenden nicht nur Einblicke in die lokale Backstube bekamen, sondern noch dazu sich selbst ausprobieren durften.

Bäckermeister Florian Riesenhuber hat den elterlichen Betrieb in fünfter Generation übernommen, Barbara und Christian Riesenhuber stehen unterstützend zur Seite.

Nach der Führung und dem Mohnweckerldrehen gab es abschließend ein Frühstück im hauseigenen Café. Die selbstgemachten Meisterstücke konnten am Ende mit nachhause genommen werden.

www.riesenhuber.at