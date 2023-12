Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?



Kathrin Pichler: Meine Eltern erzählen immer wieder, dass ich bereits als kleines Kind bei jedem Blümchen und Kräutlein stehen geblieben bin und sie genauestens betrachtet habe. So nehme ich an, dass mir dieser Beruf wohl in die Wiege gelegt wurde.



Wie war Ihr beruflicher Werdegang?



Bereits in der Lehrzeit hatte ich immer wieder die Vorstellung, einmal selbst eine Drogerie zu führen. Frisch ausgelernt, bekam ich dann das Angebot, eine Drogerie neu aufzubauen und wurde als angestellte Geschäftsführerin tätig. Unerwartet bot sich 2017 ein neuer Weg an – zu 100 Prozent selbstständig zu sein: Ich baute erneut eine Drogerie auf, meine eigene „Heilkräuterstube“.



Was war oder ist die größte Herausforderung in Ihrer Selbstständigkeit?



Die größte Herausforderung als Unternehmerin ist wahrscheinlich, dass man allzeit im Einsatz ist.

Welchen Stellenwert hat die Lehre für Sie?



Ein Mensch lernt meines Erachtens am Besten durch eigenes Erleben. Der Weg der Lehre ist für engagierte Personen bestimmt der Richtige, da er praxisorientiert ist. Das sehe ich als größten Vorteil der Lehre. Voraussetzung ist aber auch, dass Lehrlinge gute Lehrausbilder haben. Dieses Glück hatte ich zu 100 Prozent – meine Ausbilder sind ein großer Baustein meiner eigenen Karriere.



Jugendlichen, die vor der Berufswahl stehen, gebe ich folgenden Rat:

Sich vom Leben führen zu lassen, der richtige Beruf und die passende Lehrstelle wird sich ergeben. Und: Das Wort „Arbeit“ nicht als negativ zu sehen, sondern motiviert in die Arbeit zu starten. Das Leben besteht aus aktivem Tun. Probieren, erleben, verändern, erneuern.



Frauen, die von der Selbstständigkeit träumen, sollten …

... es auf sich zukommen lassen und dann ihre Idee umsetzen. Es ist wichtig, selbstsicher und mit klaren Zielen durchs Leben zu gehen.

news.wko.at/noe/glernt-is-glernt