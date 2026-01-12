Kommerzialratstitel für Reinhard Indraczek

Am 17. Dezember 2025 wurde Reinhard Indraczek durch den Bundeskanzler, vertreten durch Staatssekretär Alexander Pröll, offiziell zum Mitglied der Wirtschaftskurie bei der Bundesanstalt "Statistik Österreich" bestellt. Mit dieser Ernennung ist auch das Recht verbunden, den Titel Kommerzialrat für Statistik zu führen. Reinhard Indraczek, der auch als stellvertretender Bezirksstellenobmann der WKNÖ-Bezirksstelle Hollabrunn tätig ist, wurde für seine Verdienste und sein Engagement für die NÖ Wirtschaft in der Wirtschaftskurie aufgenommen. Diese Ernennung ist ein Zeichen seines Engagements und seiner Beiträge für die Wirtschaft.

© Alexander Zillbauer Überreichung des Kommerzialrat-Dekrets durch Staatssekretär Alexander Pröll an Reinhard Indraczek