Kommunikationsexpertin Anja Markwart zu Gast in der Bezirksstelle Mödling

Die renommierte Kommunikationstrainerin Anja Markwart war kürzlich zu einem Austausch in der Bezirksstelle Mödling und traf dort Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller zu einem intensiven Gespräch über regionale Wirtschaftsthemen und wirkungsvolle Kommunikation in der Praxis.

Markwart, die in Mödling ansässig ist und seit über drei Jahrzehnten als Trainerin, Moderatorin und Mentorin tätig ist, nutzt ihre langjährige Erfahrung, um Menschen in ihrer Wirkung zu stärken – sei es in Präsenz, Stimme, Sprache oder nonverbaler Kommunikation. Auf ihrer Website beschreibt sie ihre Mission so: „Wirksame und authentische Kommunikation ist die Brücke zwischen Menschen und Menschen und Inhalten und ihrer Wirkung“ und begleitet Einzelpersonen sowie Teams dabei, sicherer und klarer aufzutreten oder besser miteinander zu kommunizieren.

Beim Termin in der Bezirksstelle stand im Mittelpunkt, wie Kommunikationskompetenz und Selbstpräsenz Unternehmen und Institutionen im Bezirk Mödling stärken können. Markwart betonte dabei, wie wichtig es sei, Inhalte nicht nur zu vermitteln, sondern dafür zu sorgen, dass sie verstanden, gehört und erinnert werden. Ob bei Präsentationen, auf Bühnen, in Mediengesprächen oder bei Pitches, die in jedem Unternehmenden Dasein eine Rolle spielen können. Dies entspreche genau dem Ansatz ihrer Trainings, in denen sie Menschen hilft, „klar, souverän und authentisch aufzutreten“.

Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller zeigte sich beeindruckt von den praktischen Ansätzen, die Markwart in ihren Wirksamkeits- und Kommunikationstrainings entwickelt hat. Die ambitionierte Unternehmerin bietet eine Vielzahl an Formaten an – von individuellen Wirksamkeitstrainings über Sprechtraining bis hin zu Workshops und Seminaren für Teams und Unternehmen. Alle Angebote zielen darauf ab, Menschen dabei zu helfen, ihre Botschaften wirkungsvoll und authentisch zu vermitteln.

Linktipp: www.amarkwart.com