KRAWANY gewinnt “Oscar” der Auslagengestaltung

Die International Housewares Association und The Inspired Home Show gaben gestern die Preisträger ihres weltweiten Global Innovation Awards (GIA) Programms bekannt. Den Preis für die beste Auslage gewann das Mödlinger Familienunternehmen KRAWANY für die Kampagne “KRAWANY bringt Farbe in dein Leben”. KRAWANY reiht sich damit in eine illustre Runde von Preisträgern ein: Sieger 2024 war das weltberühmte Londoner Kaufhaus Harrods.

Besonders hervorgehoben wurden Originalität und Kreativität, Präsentation der Waren sowie Professionalität (die technische Ausführung der Gestaltung). Ziel der Kampagne war es, auf kreative Weise die Produktvielfalt, die KRAWANY im Angebot hat, in den Mittelpunkt zu rücken. Gleichzeitig wollte das Unternehmen auch die Aufmerksamkeit der Kunden auf das Angebot an Farben und die Farbmischanlage, die in 2 Filialen zur Verfügung steht, lenken. Aus dieser Kombination entstand die Idee für die Auslagen, die Artikel aus allen Warengruppen nach Farben zusammenfassten und ansprechend präsentierten.

“Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die zeigt, wie man mit innovativer Auslagengestaltung die Breite des eigenen Sortiments hervorheben und die Aufmerksamkeit der Kunden gewinnen kann", sagt Margareta Wilmink, Geschäftsführerin von KRAWANY.

Als Preisträger sind die beiden Geschäftsführer Margareta und Marc Wilmink zur Preisverleihung im Rahmen eines Gala Dinners während der Inspired Homes Show in Chicago, USA im März 2026 eingeladen.

Über KRAWANY

Der 1663 gegründete Familienbetrieb führt vier Geschäfte rund um den Mödlinger Freiheitsplatz, in denen eine breite Produktpalette angeboten wird - von Spielwaren und Hobbybedarf über Wolle und Stoffe sowie Glas und Porzellan bis Haushalts- und Gartenbedarf und Blumen & Pflanzen. Außerdem hat das Unternehmen drei weitere Filialen in Wr. Neudorf, Neusiedl am See und Deutschkreutz, deren Angebot von Baumaterialien und Bedachung sich an Geschäftskunden richtet. Mit dem vielfältigen Angebot und vielen Veranstaltungen und Events wie dem jährlichen Spielefest in der Hobby & Spiel Filiale (7. und 8.11.2025) ist KRAWANY ein Fixpunkt in der Mödlinger Innenstadt und hat viele Kunden, die dem Unternehmen oft schon seit Jahrzehnten die Treue halten.