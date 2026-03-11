Kreativer BusinessTreff mit Illustratorin Tanja Waglechner

Beim monatlichen BusinessTreff von Frau in der Wirtschaft Zwettl und Waidhofen/Thaya stand diesmal kreatives Design mit Persönlichkeit im Mittelpunkt. Die Unternehmerinnen trafen sich im Maxwell’s in Zwettl, um die Arbeit von Tanja Waglechner, Illustratorin und Grafikdesignerin aus Friedersbach, kennenzulernen.

Mit viel Leidenschaft zeigte sie, wie handgezeichnete Illustrationen, individuelles Grafikdesign und strategische Markenentwicklung Unternehmen dabei unterstützen, authentisch und unverwechselbar aufzutreten. Ihre Designkonzepte verbinden kreative Illustration mit klarer Botschaft – immer persönlich, durchdacht und mit viel Liebe zum Detail.

Der inspirierende Austausch machte einmal mehr deutlich, wie wichtig ein starker visueller Auftritt für erfolgreiche Marken ist. Mehr über die Arbeit von Tanja Waglechner unter www.waglechner.com.

Das nächste FiW-Business-Treffen findet am 14. April im Maxwell‘s statt.