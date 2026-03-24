Neustart mit Kontinuität: Kurt Wisgrill Haustechnik GmbH unter neuer Geschäftsführung

Nach dem plötzlichen Tod von Firmeneigentümer Ing. Kurt Wisgrill wird der traditionsreiche Haustechnikbetrieb in Waidhofen an der Thaya weitergeführt. Mit der neu gegründeten Kurt Wisgrill Haustechnik GmbH ist die Zukunft des Unternehmens gesichert – für Kunden, Partner und Mitarbeiter gleichermaßen.

Die neue Gesellschaft wurde von Prokuristen Andreas Zach gegründet. Ziel war und ist es, den Betrieb nahtlos fortzuführen und das über Jahre aufgebaute Know-how im Unternehmen zu halten. Der operative Neustart erfolgte im Jänner dieses Jahres. Die bestehende Belegschaft bleibt dabei nahezu vollständig erhalten, ebenso werden die beiden Lehrlinge ihre Ausbildung im neuen Betrieb fortsetzen. Gerade die Sicherung der Arbeits- und Ausbildungsplätze hatte bei der Übernahme oberste Priorität.

Seit über 50 Jahren steht das Unternehmen für Qualität und Kompetenz in Sachen Gas-, Wasser-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen und ist regionaler Ansprechpartner für Heizungsanlagen, Bad- und Sanitärmöbel, Armaturen sowie Solar- und Photovoltaikanlagen.

Andreas Zach ist seit Jänner 2024 im Unternehmen tätig und war eng in die Geschäftsführung eingebunden. Er kennt sowohl die internen Abläufe als auch die Anforderungen der Kunden bestens. „Mir war wichtig, dass die Firma im Sinne von Kurt Wisgrill jun. weitergeführt wird – mit Handschlagqualität, fachlicher Kompetenz und einem starken Team“, so Zach.

Für Kunden bedeutet die neue Geschäftsführung vor allem eines: Verlässlichkeit. Laufende Projekte werden fortgeführt, vereinbarte Leistungen wie gewohnt erbracht. Auch künftig steht das Unternehmen für professionelle Haustechniklösungen, persönliche Beratung und hohe Ausführungsqualität.

Mit der Kurt Wisgrill Haustechnik GmbH bleibt ein regional verankerter Fachbetrieb erhalten, der auf Erfahrung, Engagement und Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kunden setzt.