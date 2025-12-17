Langjährige Treue und Auszeichnung: Firma Straka ehrt Mitarbeiter und Ehrenmedaille für Geschäftsführer Thomas Straka

Die Firma Straka GmbH - Gas-Wasser-Heizungsinstallationen - hat erneut ihre langjährigen Mitarbeiter für ihre Treue und Verdienste geehrt. In diesem Jahr wurden Herr Christian Fuchs für 35 Jahre sowie Herr Fritz Scharinger und Herr Bernhard Schodl für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.

Die Ehrenurkunden überreichte Bezirksstellenleiter Julius Gelles von der WKNÖ-Bezirksstelle Hollabrunn. In seiner Ansprache betonte Gelles, wie bemerkenswert es sei, dass die Firma Straka so viele langjährige Mitarbeiter beschäftige:

„Ich glaube, diese Mitarbeiter bereits für 15, 20 und 25 Jahre geehrt zu haben. Das zeigt mir zwei Dinge: Erstens, dass die Firma ein Umfeld schafft, in dem Mitarbeiter gerne und lange bleiben und zweitens, dass ich älter werde.“

Geschäftsführer Thomas Straka bedankte sich bei den Jubilaren für ihre Treue, Verlässlichkeit und Kompetenz, die sie über Jahrzehnte hinweg bewiesen haben. Er unterstrich, dass die wirtschaftliche Lage derzeit nicht einfach sei, aber:

„Gemeinsam halten wir zusammen – und gemeinsam schaffen wir es.“

Neben den Ehrungen für die langjährigen Mitarbeiter gratulierte Thomas Straka auch zwei Lehrlingen, die bei ihren Prüfungen einen ausgezeichneten bzw. guten Erfolg erzielt haben.

Als besondere Überraschung überreichte Bezirksstellenleiter Julius Gelles Geschäftsführer Thomas Straka die Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich. In seiner Laudatio hob Gelles hervor:

„Die Firma Straka ist ein Top-Familienbetrieb, der seit Jahrzehnten Wertschöpfung in der Region schafft, Arbeitsplätze bietet und zahlreiche Lehrlinge ausgebildet hat. Dafür gebührt dem Unternehmen und dir, lieber Thomas, größter Dank. Es erfüllt mich mit Freude und Ehre, dir diese Auszeichnung übergeben zu dürfen.“

© Lisa Berger V.l.: Konstantin Straka, Geschäftsführer Thomas Straka, Bernhard Schodl, Fritz Scharinger, Valentina Straka, Jennifer Frühberger, Christian Fuchs, Bezirksstellenleiter Julius Gelles



