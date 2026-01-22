Zum Inhalt springen

HTL Hollabrunn: Lego‑Roboter sorgen für Begeisterung

Kinder und Jugendliche präsentierten kreative Lösungen und starke Leistungen im internationalen Lego-Roboterbewerb.

Aktualisiert am 22.01.2026

Die First Lego League (FLL) – ein international bedeutender Forschungs- und Robotikbewerb für Kinder und Jugendliche – machte erneut Station an der HTL Hollabrunn und sorgte für große Be­geisterung.

Am Freitag, 16. Jänner 2026, fand der Regionalbewerb FLL Weinviertel unter dem Motto „UNEARTHED“ statt. Die Teilnehmer:innen tauchten dabei in die Welt der Archäologie ein und beschäftigten sich mit verborgenen Schätzen unter unseren Füßen.

FLL Explore: Ideenreichtum der Jüngsten (6–10 Jahre)

Fünf Teams präsentierten ihre Projekte bei der diesjährigen Explore-Ausstellung Weinviertel. Das Team „Power Kids“ der Volksschule Pulkau wurde für seine „Großartige Programmierung“ ausgezeichnet.

Die Teams der VS Hollabrunn freuten sich über folgende Prämierungen:

  • Fossiliengirls: Hilfreiche Erfindung für Archäolog:innen
  • Jurassic-Team: Fantasievolle Konstruktion
  • Power-Team: Lebendige Vergangenheit
  • Legobande: Unglaubliche Bewegung

FLL Challenge: Spannender Wettkampf (9–16 Jahre)

Insgesamt 14 Teams aus Mittelschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen aus Niederösterreich, Wien und erstmals auch Oberösterreich traten zur Challenge-Bewertung an.
Die Robot-Games wurden von engagierten HTL-Absolvent:innen und Schüler:innen betreut, die selbst bereits Teil erfolgreicher FLL-Teams waren.

Die Jury setzte sich aus FLL-erfahrenen Coaches, Vertreter:innen von Bosch, viadonau, dem Stadtmuseum Hollabrunn, einer selbstständigen Personalberaterin sowie aktiven und ehemaligen Expert:innen des TGM, des BMI und der HTL Hollabrunn zusammen.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützt den Wettbewerb und finanziert zumindest einen Teil der Kosten. Innovation und Problem­lösungs­kompetenz der Jugendlichen sind wichtige Faktoren für den Industriestandort Österreich.

Auszeichnungen

  • Forschung: „Let’s Robot“ (MS Grafenegg)
  • Roboterdesign: „Robotrekker“ (Wien)
  • Coaching: Patrick Walcher („SteckdosenStecker“, MS Retz)
  • Grundwerte: „Brick4Future“ (HTL Hollabrunn)
  • Robot-Game: „Brick4Future“ (HTL Hollabrunn)

Sieger

Der Titel Champion ging an das Team „ROOTBOTS“ vom BG/BRG Mödling

Platzierung:

  1. Rootbots – BG/BRG Mödling
  2. Robotrekker – Wien
  3. Let’s Robot – MS Grafenegg
  4. Brick4Future – HTL Hollabrunn

Diese vier Teams qualifizierten sich für das Österreichfinale am 28. Februar 2026 in Innsbruck. Von dort könnten sie den nächsten Schritt schaffen: das FLL-Finale für Deutschland, Österreich und die Schweiz am 18.–19. März 2026 in Leipzig.





