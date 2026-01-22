HTL Hollabrunn: Lego‑Roboter sorgen für Begeisterung
Kinder und Jugendliche präsentierten kreative Lösungen und starke Leistungen im internationalen Lego-Roboterbewerb.
Lesedauer: 1 Minute
Die First Lego League (FLL) – ein international bedeutender Forschungs- und Robotikbewerb für Kinder und Jugendliche – machte erneut Station an der HTL Hollabrunn und sorgte für große Begeisterung.
Am Freitag, 16. Jänner 2026, fand der Regionalbewerb FLL Weinviertel unter dem Motto „UNEARTHED“ statt. Die Teilnehmer:innen tauchten dabei in die Welt der Archäologie ein und beschäftigten sich mit verborgenen Schätzen unter unseren Füßen.
FLL Explore: Ideenreichtum der Jüngsten (6–10 Jahre)
Fünf Teams präsentierten ihre Projekte bei der diesjährigen Explore-Ausstellung Weinviertel. Das Team „Power Kids“ der Volksschule Pulkau wurde für seine „Großartige Programmierung“ ausgezeichnet.
Die Teams der VS Hollabrunn freuten sich über folgende Prämierungen:
- Fossiliengirls: Hilfreiche Erfindung für Archäolog:innen
- Jurassic-Team: Fantasievolle Konstruktion
- Power-Team: Lebendige Vergangenheit
- Legobande: Unglaubliche Bewegung
FLL Challenge: Spannender Wettkampf (9–16 Jahre)
Insgesamt 14 Teams aus Mittelschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen aus Niederösterreich, Wien und erstmals auch Oberösterreich traten zur Challenge-Bewertung an.
Die Robot-Games wurden von engagierten HTL-Absolvent:innen und Schüler:innen betreut, die selbst bereits Teil erfolgreicher FLL-Teams waren.
Die Jury setzte sich aus FLL-erfahrenen Coaches, Vertreter:innen von Bosch, viadonau, dem Stadtmuseum Hollabrunn, einer selbstständigen Personalberaterin sowie aktiven und ehemaligen Expert:innen des TGM, des BMI und der HTL Hollabrunn zusammen.
Die Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützt den Wettbewerb und finanziert zumindest einen Teil der Kosten. Innovation und Problemlösungskompetenz der Jugendlichen sind wichtige Faktoren für den Industriestandort Österreich.
Auszeichnungen
- Forschung: „Let’s Robot“ (MS Grafenegg)
- Roboterdesign: „Robotrekker“ (Wien)
- Coaching: Patrick Walcher („SteckdosenStecker“, MS Retz)
- Grundwerte: „Brick4Future“ (HTL Hollabrunn)
- Robot-Game: „Brick4Future“ (HTL Hollabrunn)
Sieger
Der Titel Champion ging an das Team „ROOTBOTS“ vom BG/BRG Mödling.
Platzierung:
- Rootbots – BG/BRG Mödling
- Robotrekker – Wien
- Let’s Robot – MS Grafenegg
- Brick4Future – HTL Hollabrunn
Diese vier Teams qualifizierten sich für das Österreichfinale am 28. Februar 2026 in Innsbruck. Von dort könnten sie den nächsten Schritt schaffen: das FLL-Finale für Deutschland, Österreich und die Schweiz am 18.–19. März 2026 in Leipzig.