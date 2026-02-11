Im Rahmen der Unverbindlichen Übungen Unternehmerführerschein und Unternehmerprüfung unternahmen die beiden Gruppen gemeinsam mit den Lehrerinnen Valentina Thür und Bettina Marchart einen Lehrausgang zur Wirtschaftskammer Horn. Ziel des Besuchs war die Teilnahme an einem Gründungsworkshop, der den Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke in das Thema Unternehmensgründung bot.

Zu Beginn stellte die Horner Bezirksstellenleiterin Sabina Müller die Wirtschaftskammer und ihre Services für Unternehmerinnen und Unternehmer vor. Während des anschließenden Workshops wurden die wichtigsten Schritte einer Gründung erklärt, darunter die Entwicklung einer Geschäftsidee, rechtliche Rahmenbedingungen, Unternehmensformen, Gewerbeanmeldung sowie grundlegende Informationen zu Finanzierung und Marketing. Anhand von Beispielen aus der Praxis konnten die Teilnehmenden nachvollziehen, welche Herausforderungen und Chancen mit einer Selbstständigkeit verbunden sind.

Der Lehrausgang stellte eine wertvolle Ergänzung zum Unterricht dar und ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern, wirtschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen und ihr Interesse an unternehmerischem Denken weiter zu vertiefen.