Lehre mit Zukunft: Lehrlings-Speed-Dating im Haus der Wirtschaft Mödling

Beim Lehrlings-Speed-Dating der Wirtschaftskammer Niederösterreich treffen im Haus der Wirtschaft Mödling erneut ausbildungswillige Jugendliche und engagierte Lehrbetriebe aufeinander. Die Veranstaltung bringt junge Talente, die ab Sommer 2026 eine Lehre beginnen möchten, direkt mit regionalen Unternehmen zusammen – schnell, persönlich und effektiv.

Das Ziel: In zehnminütigen Gesprächen erste Kontakte knüpfen, Ausbildungsplätze besetzen und berufliche Perspektiven schaffen.

Erstkontakt in 10 Minuten – das Konzept

Das Format basiert auf dem bewährten Speed-Dating-Prinzip. Aus einer Vielzahl an offenen Lehrstellen wählen die Jugendlichen jene Gespräche aus, die ihren Interessen entsprechen. Bereits im Vorfeld laden sie ihre Bewerbungsunterlagen hoch – darunter Lebensläufe und persönliche Daten. Auf dieser Basis wird ein individueller Zeitplan erstellt, den die Betriebe zwei Tage vor der Veranstaltung zusammen mit den Bewerbungsunterlagen der Jugendlichen erhalten. So entsteht ein zielgerichteter Ablauf mit rund 10-minütigen Gesprächen, die einen niederschwelligen, aber konkreten Einstieg in die Berufswelt ermöglichen.

Toni Ferk zeichnet für das Konzept und die Organisation des Matchings verantwortlich – ein Schlüssel zum Erfolg des Formats.

Großes Interesse – starke regionale Beteiligung

Rund 200 Schüler:innen nehmen am Lehrlings-Speed-Dating teil – sie stammen aus Schulen in den Bezirken Mödling, Baden und Bruck an der Leitha. Auch die teilnehmenden Unternehmen kommen aus diesen Regionen und bieten eine Vielzahl an Lehrstellen in verschiedensten Branchen an.

Für Betriebe: Jetzt als Ausbildungsbetrieb sichtbar werden

Lehrbetriebe erhalten beim Speed-Dating so die Chance, sich als attraktive Arbeitgeber bzw. Lehrbetriebe zu präsentieren und direkt mit potenziellen Lehrlingen ins Gespräch zu kommen. Dabei steht nicht nur die Stellenvergabe im Fokus, sondern auch das Employer Branding und die Positionierung als zukunftsorientierter Ausbildungsbetrieb.

„In Zeiten des Fachkräftemangels braucht es innovative Formate wie dieses, um junge Menschen für die Lehre zu begeistern. Das große Interesse von Betrieben und Schulen bestätigt uns: Das Speed-Dating ist ein voller Erfolg und stärkt unsere Wirtschaftsregion nachhaltig“, so Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht. Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller betont: „Das Lehrlings-Speed-Dating ist eine wichtige Brücke zwischen unseren regionalen Unternehmen und den Fachkräften von morgen. Es zeigt, wie praxisnah und effizient Lehrstellenvermittlung heute funktionieren kann – mit persönlichem Kontakt, direktem Austausch und echten Chancen für beide Seiten.“