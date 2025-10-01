Lehrlings-Speeddating in der Wirtschaftskammer Gmünd

In 10 Minuten zum Traumjob

Das Lehrlings-Speed-Dating der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat sich auch 2025 erneut als wirkungsvolles Format zur Förderung der Berufsausbildung etabliert. Die Veranstaltung in der Bezirksstelle Gmünd wurde feierlich von der Bezirksstellenobfrau, KommR Doris Schreiber eröffnet, die in ihrer Ansprache die zentrale Bedeutung dieser Initiative für die berufliche Zukunft junger Menschen sowie für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Waldviertel hervorhob.

In enger Zusammenarbeit mit den polytechnischen Schulen Gmünd und Waidhofen bot die Wirtschaftskammer Niederösterreich den Jugendlichen eine wertvolle Gelegenheit, in kurzer Zeit mit potenziellen Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu treten und sich direkt, um Lehrstellen zu bewerben. Dieses Format, entwickelt und organisiert von Toni Ferk von Sales Teams & More, schafft nicht nur eine Plattform für Unternehmen zur Rekrutierung zukünftiger Fachkräfte, sondern eröffnet den Jugendlichen konkrete Perspektiven für ihre berufliche Laufbahn in Niederösterreich.

Bei der Veranstaltung in Gmünd nahmen 27 Unternehmen teil, die insgesamt 182 Lehrstellen anboten. Etwa 120 Jugendliche nutzten die Chance, ihre Fähigkeiten und Interessen zu präsentieren. Bereits während der Veranstaltung wurden erste Schnuppertage sowie weiterführende Gespräche zwischen Jugendlichen und Betrieben vereinbart.

Ein besonderer Dank gilt den engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die die Jugendlichen vor und während des Events unterstützten und begleiteten.

Lehrlingsspeeddating | Fotocredit: Christian Freitag



