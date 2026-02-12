Lianes Marketing: 10 Jahre Strategie aus dem Waldviertel

Zehn Jahre Unternehmerin – zehn Jahre Marketing mit Substanz: Liane Kainz-Wöchtl wurde anlässlich ihres Firmenjubiläums von der Wirtschaftskammer Waidhofen ausgezeichnet. Die Urkunde überreichte WKNÖ-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl.

Mit ihrem Unternehmen Lianes Marketing hat sich die Waidhofnerin auf Marketingstrategien für Klein- und Mittelbetriebe spezialisiert. Ihre Kund:innen kommen aus unterschiedlichsten Branchen – von Handel über Handwerk bis hin zu Bildungsanbietern.

www.lianes.marketing