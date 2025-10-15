Sebastian Makoschitz-Weinreich neuer Obmann in der WKNÖ-Bezirksstelle Baden

Der 40-jährige Baumeister Sebastian Makoschitz-Weinreich aus Traiskirchen (Inhaber der [MW] Makoschitz-Weinreich Baumeister und Ingenieure GmbH sowie eines Einzelunternehmens) ist seit 2020 im Ausschuss der WKNÖ-Bezirksstelle Baden.

„Die Bezirksstelle Baden versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Makoschitz-Weinreich.

Als Sprachrohr von rund 11.000 aktiven Mitgliedern im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Baden durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke weiter als attraktiven Standort zu stärken“, betont der Obmann.

Ehrung für scheidenden Obmann

Peter Bosezky erhielt im Rahmen der Feierlichkeiten die Große Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich verliehen. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratulierte in seiner Laudatio: „Als Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle in Baden wie auch als Unternehmer stand und steht bei Peter Bosezky immer Eines im Zentrum - für andere Probleme zu lösen und ihnen zu helfen, sachlich, zielgerichtet und konstruktiv. Dafür bedanken wir uns mit dieser Medaille.“

Aufgaben der Bezirks- und Außenstelle

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt und dem Team der Bezirksstelle Baden.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:

Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich

Danijel Aleksic

Peter Bosezky

Nisret Bujari

Gregor Burger

Ali Caner

Angela Fischer-Steinacher

Martin Graf

Victoria Häusler

Werner Heider

Tatjana Hejduk

Martina Kerschbaumer

Gerald Kögl

Elisabeth Lambert

Ulrike List

Nadine Pernjak

Armin Rainer

Erich Rudolf

Markus Ruess,



Harald Schachl

Johannes Utner





© Tanja Wagner 1. Reihe v.l.: WKNÖ-Präsident KommR Wolfgang Ecker, Tatjana Hejduk, Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich, Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, WKNÖ-Dir.stv. Alexandra Höfer

2. Reihe v.l.: Werner Heider, Nisret Bujari, Gregor Burger, Martina Kerschbaumer, Victoria Häusler

© Tanja Wagner Die scheidende Bezirksstellenobmann Peter Bosezky (Mitte) erhielt für seine Verdienste von WKNÖ-Präsident KommR Wolfgang Ecker und WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer die silberne Ehrenmedaille der WKNÖ