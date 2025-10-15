Sebastian Makoschitz-Weinreich neuer Obmann in der WKNÖ-Bezirksstelle Baden
Die regionale Wirtschaftsvertretung im Bezirk Baden hat sich am 17. September 2025 neu formiert. Bei der konstituierenden Sitzung des Bezirksstellenausschusses wurde Sebastian Makoschitz-Weinreich als Obmann der Bezirksstelle gewählt und folgt damit Peter Bosezky nach.
Der 40-jährige Baumeister Sebastian Makoschitz-Weinreich aus Traiskirchen (Inhaber der [MW] Makoschitz-Weinreich Baumeister und Ingenieure GmbH sowie eines Einzelunternehmens) ist seit 2020 im Ausschuss der WKNÖ-Bezirksstelle Baden.
„Die Bezirksstelle Baden versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Makoschitz-Weinreich.
Als Sprachrohr von rund 11.000 aktiven Mitgliedern im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Baden durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke weiter als attraktiven Standort zu stärken“, betont der Obmann.
Ehrung für scheidenden Obmann
Peter Bosezky erhielt im Rahmen der Feierlichkeiten die Große Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich verliehen. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratulierte in seiner Laudatio: „Als Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle in Baden wie auch als Unternehmer stand und steht bei Peter Bosezky immer Eines im Zentrum - für andere Probleme zu lösen und ihnen zu helfen, sachlich, zielgerichtet und konstruktiv. Dafür bedanken wir uns mit dieser Medaille.“
Aufgaben der Bezirks- und Außenstelle
WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“
Arbeitsthemen der kommenden Periode
In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.
Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt und dem Team der Bezirksstelle Baden.
WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“
Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:
- Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich
- Danijel Aleksic
- Peter Bosezky
- Nisret Bujari
- Gregor Burger
- Ali Caner
- Angela Fischer-Steinacher
- Martin Graf
- Victoria Häusler
- Werner Heider
- Tatjana Hejduk
- Martina Kerschbaumer
- Gerald Kögl
- Elisabeth Lambert
- Ulrike List
- Nadine Pernjak
- Armin Rainer
- Erich Rudolf
- Markus Ruess,
- Harald Schachl
- Johannes Utner