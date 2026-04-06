Marketing-Praxis Teil 2 in Tulln: Strategische Kommunikation im Fokus

In der Bezirksstelle Tulln fand kürzlich der zweite Teil des Workshops Marketing-Praxis statt. Unternehmerinnen und Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen beschäftigten sich dabei intensiv mit ihrer strategischen Kommunikation und einer Frage, die viele im Alltag begleitet: „Was poste ich morgen?“

Im Workshop ging es darum, mehr Klarheit für die eigene Kommunikation zu gewinnen, Inhalte gezielter zu planen und Ideen für Social Media und die eigene Sichtbarkeit zu entwickeln. Der Austausch in der Gruppe zeigte einmal mehr, wie hilfreich neue Perspektiven, praktische Inputs und konkrete Beispiele für das eigene Unternehmen sein können.

Begleitet wurde der Workshop von den beiden erfahrenen Beratern Peter Dollack und Andreas Roffeis.

Das Programm ist zu 100% gefördert, alle Workshop-Termine sowie weiterführende Informationen sind unter: www.marketing-workshop.at abrufbar.

© WKNÖ Andreas Roffeis (vorne links knieend) und Peter Dollack (2. von links knieend) mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern



