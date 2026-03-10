Marketing-Praxis Workshop: Impulse für Unternehmer:innen

Unternehmer:innen aus dem Bezirk Mödling nutzten kürzlich die Gelegenheit, ihr Marketing im Rahmen des Marketing-Praxis Workshops Teil 1 gezielt weiterzuentwickeln. Der praxisorientierte Workshop bot den Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ihre Marketingstrategie zu analysieren, ihre Zielgruppen klarer zu definieren und neue Ideen für einen erfolgreichen Marktauftritt zu erarbeiten. Grundlage des Workshops ist das Konzept der Marketing-Praxis Workshops (www.marketing-workshop.at), das auf konkrete Umsetzbarkeit im Unternehmensalltag ausgerichtet ist.

Unter der Leitung der Marketingexperten Andreas Roffeis und Peter Dollak arbeiteten die Teilnehmer:innen aktiv an ihren eigenen Marketingthemen und entwickelten konkrete Ansätze für eine stärkere Positionierung und eine wirkungsvollere Kundenansprache.

„Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist es wichtig, regelmäßig einen Blick von außen auf das eigene Marketing zu werfen. Der Marketing-Praxis Workshop bietet dafür einen idealen Rahmen und liefert wertvolle Impulse für die praktische Umsetzung“, betont Andrea Lautermüller, Leiterin der Bezirksstelle Mödling.

Der Workshop ist Teil eines zweiteiligen Formats und richtet sich speziell an Unternehmer:innen, die ihre Marketingaktivitäten strukturiert weiterentwickeln und neue Kund:innen gewinnen möchten.