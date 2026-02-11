Marketing-Praxis Workshop in Stockerau

Die beiden Trainer Peter Dollack und Andreas Roffeis begrüßten eine große Runde zum Marketing- Praxis Workshop in der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau.

Neue Perspektiven für die eigene Kommunikation und praxisorientierte Ideen fürs eigene Business Ideen finden waren nur einige der Themen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganztägig erarbeiteten.

Die Entwicklung eigener Marketingstrategien sind ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für alle Unternehmen!

Die beiden Trainer (vorne am Tisch sitzend) freuten sich über das Interesse und die gute Stimmung beim Workshop.

