Martin Fürndraht erneut WKNÖ-Obmann in Mödling

Fürndraht ist Geschäftsführer im Unternehmen Schlosserei Fürndraht GmbH mit Sitz in Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge.

„Die Bezirksstelle Mödling versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Fürndraht.

Als Sprachrohr von rund 13.000 Unternehmen im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Mödling durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont der Obmann.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller und dem Team der Bezirksstelle.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:

Martin Fürndraht

Erich Moser

Marlene Zeidler-Beck

Nina Strass-Wasserlof

Philipp Sladky

Thomas Schantz

Elfriede Hell

Elisabeth Dorner

Lilian Kaltenbrunner

Gert Zaunbauer

Alfred Strohmayer

Hubert Pelikan

Wolfgang Bernhuber