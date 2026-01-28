Mary Poppins Agentur startet in Wiener Neustadt

Die erfahrene Franchise-Expertin Melanie Schreymayer eröffnet als neue Franchisenehmerin die renommierte Agentur Mary Poppins in Wiener Neustadt. Mit juristischem Hintergrund, langjähriger Branchenexpertise und großem Organisationstalent startet sie in die Selbstständigkeit und bietet hochwertige Betreuungs- und Entlastungsdienste für Familien an.

Individuelle Unterstützung für Haushalt und Betreuung

Das Leistungsangebot umfasst die Vermittlung von qualifizierten Fachkräften in folgenden Bereichen:

Haushaltshilfe

Nanny- und Babysitter:in

Seniorenassistenz

Familienmanager:in



Tiersitter:in



Familien erhalten damit ab sofort verlässliche, individuell abgestimmte Unterstützung im Alltag.

Fokus auf Qualität und Lebensentlastung

„Ich weiß, wie komplex der Alltag sein kann – und wie viel Lebensqualität eine passende Entlastung bringt. Genau das möchte ich mit Mary Poppins ermöglichen“, betont Melanie Schreymayer.

Ihre Erfahrung aus der Franchise-Welt kombiniert sie mit einem hohen Anspruch an Qualität, Dienstleistungsorientierung und persönlicher Betreuung.

Unterstützung aus der regionalen Wirtschaft

Bei der offiziellen Eröffnung würdigten Vertreterinnen der regionalen Wirtschaft das Engagement der neuen Unternehmerin.

Daniela Reisner, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft und Andrea List-Margreiter, Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Wiener Neustadt, zeigten sich beeindruckt von Mut, Vision und Professionalität von Frau Schreymayer.