Mathias Past erneut WKNÖ-Obmann in Schwechat

Mit seinem Unternehmen Logsol e.U. und seinem aktuell 10-köpfigen Team hat sich Past zum Ziel gesetzt, neue Gewohnheiten zu schaffen. Die Schwerpunkte seiner Unternehmensberatung liegen in der Begleitung von Transformationsprozessen (Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Führungskräfteentwicklung, ESG), im Bereich Datenschutz & Datensicherheit sowie im Förderungsmanagement.

„Die Außenstelle Schwechat versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Past.

Als Sprachrohr von rund 5.000 Unternehmen in der Region Schwechat will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, die Region durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont der Obmann.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Infrastruktur.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Außenstellenleiter Mario und dem Team der Außenstelle.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Außenstellenausschuss nach der Konstituierung:

Beatrix Binder

Johannes Hausenberger

Reinhard Kopleder

Laura Logié-Weingerl

Mathias Past

Robert Pozdena

Vera Sares

Otmar Schneider

Alexander Wersonig





© Tanja Wagner v.l.n.r. : Wolfgang Ecker, Mathias Past, Alexandra Höfer