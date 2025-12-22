Mayr Wohnquartier in Retz – Dank an den Mann der ersten Stunde

Zehn Jahre Erfolgsgeschichte – und ein besonderer Dank geht an Martin Schuch, den „Mann der ersten Stunde“. Seit der Gründung des Mayr Wohnquartiers war er dabei, hat mit angepackt, Ideen eingebracht und das Unternehmen entscheidend mitgestaltet. „Du bist mit uns ins kalte Wasser gesprungen – dass das Wohnquartier heute so dasteht, ist auch dir zu verdanken. Wir diskutieren oft heiß, und genau daraus entstehen kreative Ideen und Innovationen zum Wohle des Unternehmens. Wir freuen uns über die letzten zehn Jahre mit dir – und über die Zukunft“, betont Geschäftsführer Bernhard Mayr. Vor zehn Jahren eröffneten Claudia und Bernhard Mayr in Retz das Mayr Wohnquartier – einen Ort, an dem Wohnträume Wirklichkeit werden. Heute präsentiert sich das Unternehmen als vielseitiger Möbelfachhändler und Planungsbetrieb für individuelle Einrichtungslösungen. Als jüngster Meilenstein wurde der Bereich Bodenleger aufgebaut. Geschäftsführer Bernhard Mayr hat dafür die Meisterprüfung abgelegt und macht das Wohnquartier damit zum Komplettanbieter: Möbelhandel, Tischlerei und Bodenverlegung aus einer Hand.

„Als wir vor zehn Jahren gestartet sind, war es unser Ziel, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen und ihre Wohnträume verwirklichen können. Dass wir heute ein Komplettanbieter sind und gemeinsam mit einem großartigen Team so viel erreicht haben, erfüllt uns mit Stolz. Wir danken allen, die uns auf diesem Weg begleitet haben – und freuen uns auf die nächsten Kapitel.“