Mehr Platz. Mehr Geld. Mehr Nachhaltigkeit. Restware neu gedacht mit Da Krämer

„Wohin mit meiner Restware?“ fragen sich viele Produktions- und Handelsbetriebe. „Da Krämer“ aus Baden liefert mit seiner digitalen Vermittlungsplattform eine Antwort. „Produkte und Materialien – vom Stahlträger über Wechselrichter bis hin zu übrigem Dekomaterial aus Auslagen – finden über uns neue Abnehmer und gelangen zurück in den Kreislauf“, berichtet Geschäftsführer und Nachhaltigkeitsmanager Stefan Krämer-Erklavec. Die Plattform übernimmt zudem Zahlungsabwicklung, Logistik und CO₂-Emissionstracking.

www.dakraemer.at