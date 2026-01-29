Mehr Platz. Mehr Geld. Mehr Nachhaltigkeit. Restware neu gedacht mit Da Krämer
Baden
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 29.01.2026
„Wohin mit meiner Restware?“ fragen sich viele Produktions- und Handelsbetriebe. „Da Krämer“ aus Baden liefert mit seiner digitalen Vermittlungsplattform eine Antwort. „Produkte und Materialien – vom Stahlträger über Wechselrichter bis hin zu übrigem Dekomaterial aus Auslagen – finden über uns neue Abnehmer und gelangen zurück in den Kreislauf“, berichtet Geschäftsführer und Nachhaltigkeitsmanager Stefan Krämer-Erklavec. Die Plattform übernimmt zudem Zahlungsabwicklung, Logistik und CO₂-Emissionstracking.
www.dakraemer.at