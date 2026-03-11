Messe Bike Franz
Gablitz
Aktualisiert am 11.03.2026
Auch heuer fand die traditionelle Messe von „Bike Franz“, Franz Reitmeier in der Glashalle in Gablitz statt. Die neuesten Modelle von Kinderfahrrädern, Rennrädern, Mountainbikes oder E-Bikes inklusive zahlreichem Zubehör wurden von Franz Reitmeier und seinem Team präsentiert. Einen Überblick der neuesten Trends verschafften sich WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeister Michael Cech, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wesseky und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas.