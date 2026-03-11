Messe Bike Franz

Auch heuer fand die traditionelle Messe von „Bike Franz“, Franz Reitmeier in der Glashalle in Gablitz statt. Die neuesten Modelle von Kinderfahrrädern, Rennrädern, Mountainbikes oder E-Bikes inklusive zahlreichem Zubehör wurden von Franz Reitmeier und seinem Team präsentiert. Einen Überblick der neuesten Trends verschafften sich WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeister Michael Cech, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wesseky und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas.

© zVg V.l.: Helmut Tschellnig, WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger Gabriele Beck, Franz und Lisa Reitmeier, Bürgermeister Michael Cech, Burkhard Humpel, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, Wk-Außenstellenleiter Ramazan Serttas