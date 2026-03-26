Metallnetzwerk zu Gast bei Teufelberger in St. Aegyd

Beim 14. Stammtisch des Metallnetzwerks trafen sich Vertreter aus Industrie, Gewerbe und Handwerk diesmal bei der Teufelberger Seil Gesellschaft m.b.H. in St. Aegyd/Nw., um sich branchenübergreifend auszutauschen. Neben intensiven Netzwerkgesprächen stand insbesondere das Thema Betriebsanlagen im Mittelpunkt. Ein Höhepunkt des Treffens war die Werksführung, die den Teilnehmenden eindrucksvolle Einblicke in die präzisen Produktionsabläufe eröffnete.

Die Teufelberger Seil Gesellschaft m.b.H. zählt zu den führenden Unternehmen in der Metall‑ und Seiltechnologie und ist seit Jahrzehnten ein zentraler Hersteller von Stahl- und Drahtseilen. Als Teil der international tätigen Teufelberger‑Gruppe, deren Wurzeln bis ins Jahr 1790 reichen, verbindet das Unternehmen modernste Metallverarbeitung mit innovativer Seiltechnik.

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