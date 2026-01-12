Mitarbeiterehrung bei Klement

Der Traditionsbetrieb Klement in Haitzendorf bedankt sich gemeinsam mit Bezirksstellenausschussmitglied Stefan Seif bei Zimmermeister Martin Schweighofer für 25 Jahre Firmentreue. Der Jubilar begann seine Karriere als Zimmerer-Lehrling, absolvierte die Meisterprüfung und ist heute als Techniker und Bauleiter für das Unternehmen tätig.

Seit mehr als 130 Jahren steht Firma Klement für die Verbindung von traditioneller Handwerksqualität und zukunftsorientierter Bauweise. Gegründet als klassischer Holzbaubetrieb, umfasst das Leistungsspektrum seit über einem Jahrzehnt auch eine eigene Spenglerei und Dachdeckerei. www.klement-co.at