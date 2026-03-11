Mitarbeiterehrung bei NEUMAN und PREFA

Bei der Jubilars- und Pensionsfeier der Firmen Neuman und Prefa ehrte Eigentümer Cornelius Grupp nicht nur verdiente Mitarbeiter, sondern dankte auch denjenigen, die für das Unternehmen tätig waren und nun den Ruhestand antreten.

Als Ehrengäste konnten unter anderem AKNÖ-Präsident Markus Wieser, WKNÖ-Vizepräsident Thomas Salzer, Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner und AK-Bezirksstellenleiter Jürgen Eder begrüßt werden.