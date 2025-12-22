Mitarbeiterehrung Fonatsch GmbH

Im festlichen Rahmen der Weihnachtsfeier der Fonatsch GmbH wurde Herr Roland Wielender für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Die Urkunde überreichte WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger.

„Leistungsbereitschaft, Verlässlichkeit und Zusammenhalt sind wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung eines Unternehmens. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie der heute geehrte Roland Wielender, leisten dazu einen enorm wichtigen Beitrag“, betonte Karin Rosenberger.

Die Weihnachtsfeier bot damit nicht nur Anlass zur Anerkennung besonderer Leistungen, sondern auch Raum für Austausch und gemeinsames Innehalten. Mit einem positiven Ausblick auf das kommende Jahr klang der Abend in gemütlicher Atmosphäre aus und stärkte einmal mehr den Zusammenhalt innerhalb des Teams.