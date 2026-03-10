Mitarbeiterehrung im Autohaus Dallamaßl

Servicetechniker Werner Kubica wurde anlässlich seines 35-jährigen Dienstjubiläums sowie seiner bevorstehenden Pensionierung im Kreis der Kolleginnen und Kollegen mit großer Wertschätzung gefeiert. Im Rahmen der Mitarbeiterehrung wurde auch seine Gattin Inge, die über viele Jahre im Autohaus Dallamaßl tätig war und Ende des vergangenen Jahres in den wohlverdienten Ruhestand trat, offiziell verabschiedet. Die Firmenleitung, die Wirtschaftskammer sowie die Arbeiterkammer lobten das herausragende Engagement und die Loyalität des Ehepaars, die über Jahrzehnte hinweg einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg des Autohauses geleistet haben.

© Lukas Dallamaßl V.l.: Felix Dallamaßl, Werner und Inge Kubica, Bezirksstellenleiterin Sabina Müller, Sabina und Roland Dallamaßl



